La siciliana Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi, «Non sono pronta al bikini succinto»

Si appresta a partecipare all’Isola dei Famosi e la siciliana Cristina Scuccia dice no al bikini. “Non voglio urtare le sensibilità. Ecco cosa mi manca dell’essere suora”. La stella di The Voice Of Italy sta per fare le valigie per l’Honduras e si racconta al Corriere della Sera.

La scelta di Cristina Scuccia: no al bikini

Dopo essersi tolta il velo vedremo la siciliana Suor Cristina, oggi semplicemente Cristina Scuccia, in bikini? Forse no, non è ancora il momento. La cantante è tra i concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi al via lunedì 17 aprile su Canale 5, ma non sembra essere intenzionata a mostrarsi in costume da bagno scoperto. “Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso” racconta intervistata dal Corriere della Sera.

I motivi della scelta di Cristina

“Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità”. Ecco perché, anche nelle prime immagini del cast al completo, Cristina indossa dei pantaloncini e non mostra nemmeno l’ombelico come invece fanno le sue colleghe che portano il top.

Cristina Scuccia: una vita diversa

La ex monaca Cristina Scuccia è a conoscenza del fatto che la sua partecipazione all’Isola dei Famosi desta molta curiosità nei telespettatori: “Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere”. E a proposito della sua vita di prima, la cantante lanciata da The Voice of Italy ammette che di suor Cristina non le manca “nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola… Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando… come se fosse uno strano fuso orario”.

Cosa aspettarsi da Cristina Scuccia alla settima edizione dell’isola più discussa della tv? “Vengo da una vita religiosa, le privazioni non sono un problema. Anzi, le vivo come l’occasione per farmi più forte […] Vivo la privazione così, come un dono, come in fondo erano i voti”.

Il desiderio di Cristina Scuccia

Ora che il velo è stato messo da parte, Scuccia ha un desiderio e forse in questo senso va letta – secondo lei – la sua partecipazione al reality di Canale 5: “Vorrei che mi si vedesse umana. Come suor Cristina venivo percepita un po’ distante: ora vorrei scoprissero una persona. C’è chi mi giudica senza sapere, ma vengo da un percorso di dolore. L’ingresso in istituto religioso era stato naturale, l’uscita, invece, devastante. Non convincerò tutti, ma sarò me stessa. Se tramite la mia storia anche una sola persona troverà il coraggio per cambiare la sua vita, ne sarà valsa la pena”.