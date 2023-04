Lutto in un Comune siciliano, è morto il sindaco

Lutto al comune di Santa Ninfa che perde il proprio primo cittadino. È morto infatti stamattina Giuseppe Lombardino, 60 anni, sindaco di Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Da alcuni Lombardino anni era malato.

Nella giornata di martedì scorso il sindaco di Santa Ninfa è stato ricoverato all’ospedale di Castelvetrano. Alcune settimane fa Lombardino aveva annunciato la sua ricandidatura alle prossime amministrative di maggio.

Lombardino era al suo secondo mandato di primo cittadino e, con esperienza e competenza, ha guidato il Comune in maniera brillante. Venti gli anni di sindacatura a Santa Ninfa, dove è stato anche per cinque anni Presidente del Consiglio e per diversi anni Assessore. Lombardino era una persona da tutti stimata e apprezzata per la sua dedizione, professionalità e serietà.

Tanti i messaggi di dolore. «Sono profondamente addolorato per la morte di Giuseppe Lombardino, amico prima che collega sindaco». Lo dice il deputato regionale Nicolò Catania, sindaco di Partanna, appresa stamattina la notizia della morte del collega sindaco di Santa Ninfa.