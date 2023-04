Drammatico incidente sul lavoro, due operai colpiti da forte scossa elettrica

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta: due lavoratori riportano gravi ferite e ustioni a volto, collo e torace

La giornata di lavoro si è trasformata in tragedia per due lavoratori nella zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta. I due giovani di circa 30 anni hanno riportato gravi ferite e ustioni a volto, collo e torace in seguito a una forte scossa elettrica mentre stavano operando presso un’azienda locale.

Le autorità sanitarie sono state immediatamente allertate e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due feriti. Purtroppo, a causa della gravità delle lesioni riportate, entrambi i lavoratori sono stati intubati e trasportati in codice rosso all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela.

Per uno dei due lavoratori, il personale medico ha ritenuto necessario il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove potrà ricevere le cure specialistiche necessarie al suo stato di salute.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente e sarà compito delle autorità competenti effettuare tutte le indagini del caso per stabilire le responsabilità.