I “Cazzilli siciliani” sono stati eletti tra i migliori piatti d’Europa a base di patate

Le crocchè, il celebre street food siciliano realizzato con patate, sale e prezzemolo, hanno guadagnato un posto nella lista dei 50 migliori piatti a base di patate dell’Europa stilata da TasteAtlas.com. Inserite al 25esimo posto, le crocchè dimostrano ancora una volta che la cucina made in Sicily è tra le più apprezzate del Vecchio Continente. Nonostante la semplicità degli ingredienti, le crocchè sono eccezionali, soprattutto se gustate all’interno di un panino.

Un viaggio culinario che attraversa l’Europa

La lista stilata da TasteAtlas.com è un vero e proprio viaggio culinario che attraversa l’Europa alla scoperta dei migliori piatti a base di patate. Dalle classiche preparazioni come le patate fritte alle ricette più elaborate come il gratin dauphinois, la lista comprende piatti tipici di diverse nazioni europee. E naturalmente, non potevano mancare le crocchè, un’icona dello street food siciliano.

La semplice ma deliziosa ricetta delle crocchè

Diffuse in tutta la Sicilia, le crocchè sono una specialità della tradizione palermitana. La ricetta è incredibilmente semplice e richiede solo pochi ingredienti: patate, sale e prezzemolo. Tuttavia, la preparazione richiede un po’ di maestria per evitare che le crocchè si sfaldino durante la frittura in olio caldo. Per un’autentica esperienza del gusto, le crocchè sono spesso acquistate nelle friggitorie e nei mercati storici della Sicilia, dove vengono vendute insieme alle panelle.

Le classiche moto Ape e le bancarelle di strada

Per chi volesse provare le crocchè sul momento, non è difficile imbattersi nelle classiche moto Ape (i “lapini”) e nelle bancarelle di strada che le vendono insieme alle panelle. Il modo migliore per gustarle è all’interno di un panino, dove la consistenza morbida delle crocchè si sposa perfettamente con il pane croccante. L’esperienza del gusto è così autentica da far dimenticare ai palati più esigenti i piatti più blasonati come il fish and chips, le patate Hasselback o il rösti. La scelta delle crocchè come uno dei migliori piatti a base di patate dell’Europa dimostra ancora una volta che la cucina siciliana ha molto da offrire. La semplicità degli ingredienti e la maestria nella preparazione conferiscono alle crocchè un sapore unico e inimitabile, capace di conquistare anche i palati più esigenti.