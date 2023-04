Super ricchi pazzi per la Sicilia, per Will Smith è diventata la meta dei sogni

Super ricchi in arrivo in Sicilia anche per l’estate 2023. Nel corso dei primi tre mesi del 2023 sono quasi 500 i super ricchi che hanno scelto la Sicilia come meta per brevi soggiorni. Per alcune proprietà, infatti, sono stati spesi oltre 50mila euro al mese. Tra i personaggi illustri che hanno deciso di concedersi una vacanza di lusso in Sicilia ci sono lo stilista e direttore creativo di Fendi, Kim Jones, e l’attore americano Will Smith, che ha scelto Taormina per trascorrere alcuni giorni di relax con la sua famiglia.

Dimore da mille e una notte

Come riporta La Repubblica, il fenomeno delle ville di lusso in Sicilia è in costante crescita dopo la pandemia, visto che garantiscono soggiorni sicuri e privati. La media dei costi per una decina di giorni si aggira intorno ai 20mila euro, ma i super ricchi arrivano a spendere anche oltre 50mila euro al mese per avere a disposizione una serie di servizi aggiuntivi come chef privato e massaggiatore.

Turismo di lusso in forte crescita

La Sicilia è stata quest’anno la seconda regione più richiesta dai locatari tra gennaio e marzo, preceduta solo dalla Toscana, con quasi 500 prenotazioni, come rilevano i dati di Luxforsale.it, portale specializzato nella promozione di immobili di pregio. Tra le città più ricercate spiccano Palermo, Siracusa e Trapani ma i locatari cercano un po’ in tutta la Sicilia, comprese le isole più famose come Ortigia, Panarea, Favignana, Pantelleria e Lampedusa.

La Sicilia tra le regioni più ambite d’Europa

Secondo gli esperti del settore il turismo di lusso in Sicilia è in costante crescita grazie alla bellezza della regione, con una delle coste più affascinanti d’Europa e un patrimonio artistico e culturale unico ed assolutamente invidiabile per chi vuole godersi una vacanza. La Sicilia risulta essere anche la regione più ricercata d’Europa nel 2023, secondo i dati di Luxforsale.it, che prevedono numeri entusiasmanti per il settore immobiliare di lusso sia in affitto che in vendita.