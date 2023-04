Schianto in centro a Palermo, auto si ribalta e prende fuoco: 2 feriti

Questa mattina intorno alle ore 9 un grave incidente stradale ha avuto luogo in via Ausonia, all’altezza dell’incrocio con via Val di Mazara dove è avvenuto uno scontro tra una Dacia Duster e una Chevrolet Matiz.

Due mezzi coinvolti: conducenti portati in ospedale

Entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale per accertamenti medici. Al momento non si hanno notizie riguardo alle loro condizioni di salute.

La Duster si ribalta e prende fuoco

A seguito dell’impatto, la Dacia Duster si è schiantata contro alcune auto parcheggiate sulla strada, ribaltandosi poco dopo e prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale e i vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della zona.

Strada temporaneamente chiusa per i rilievi

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi da parte delle autorità competenti e la rimozione del mezzo ribaltato.

