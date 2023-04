Dolore a Monreale: Federica, un Angelo che proteggerà la sua bimba da lassù

Monreale in lutto per Federica Tarallo, la giovane mamma scomparsa a soli 27 anni. Una giornata di dolore per la città normanna in provincia di Palermo che si è fermata per dare l’ultimo saluto alla giovane mamma che ha perso la vita dopo aver partorito la sua bambina tanto attesa. Il corteo funebre, accompagnato dalla famiglia della ragazza, si è mosso lentamente verso la Cattedrale del paese, dove si è svolto il commosso funerale.

Il Duomo era gremito di persone che si sono strette attorno alle famiglie Tarallo, Basile e Bruno. L’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi, che ha officiato la cerimonia, ha pronunciato parole di conforto e vicinanza alla famiglia, cercando di alleviare almeno in parte il loro dolore.

Il funerale si è svolto dopo l’autopsia sulla salma eseguita presso il Policlinico di Palermo e il via libera dei magistrati che indagano su questa dolorosissima vicenda.

Durante l’omelia, Isacchi ha detto: “Il cristiano risponde con la propria fede. Senza la fede non è la stessa cosa. Bisogna fidarsi. La fede non toglierà il dolore ma aprirà una prospettiva diversa. Federica era solare, gioviale. Ha sempre amato i bambini. Preghiamo per lei perché il Signore restituisca a lei il paradiso. I familiari vivano la vita con pienezza anche elaborando il lutto, siamo testimoni di vita, amando la vita. Lo chiediamo al Pantocratore. Affidiamoci a Maria che ha vissuto il dolore della perdita di un figlio”.

La celebrazione si è conclusa con un lungo applauso di commozione. All’uscita del feretro dal Duomo, sono volati in cielo tanti palloncini bianchi.

Presente anche il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, alcuni membri della giunta e del consiglio comunale. Il funerale è stato toccante e commovente. La folla si è stretta attorno alla bara, segno dell’affetto e del rispetto per una ragazza che aveva ancora tutta una vita davanti. Federica era una ragazza piena di vita, con tanti sogni nel cassetto e un grande desiderio di diventare mamma. Quel sogno, purtroppo, si è trasformato in un incubo quando, dopo il parto, la giovane ha cominciato a sentirsi male. Ricoverata in ospedale, Federica ha combattuto per giorni, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere all’ospedale Villa Sofia.

La notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole, soprattutto perché sapevano quanto questa bambina fosse attesa e desiderata. Rebecca, questo il nome della piccola, alla quale è stato dato anche il secondo nome di Federica in ricordo della mamma che non c’è più, ora crescerà senza la presenza della sua mamma, ma avrà sempre accanto la sua famiglia, pronta ad amarla e a proteggerla come avrebbe fatto Federica.