Incidente frontale sulla Palermo-Sciacca, morto un uomo: ci sono anche feriti gravi

Un altro incidente mortale è avvenuto in Sicilia e quasta volta sulla SS624 Palermo-Sciacca. L’incidente ha provocato un morto e 4 feriti. Oltre alle ambulanze del 118,anche l’elisoccorso è intervenuto sul posto per soccorrere i feriti.

Uno scontro frontale tra due auto lungo la scorrimento veloce Sciacca Palermo nei pressi del bivio Misilbesi ha causato un bilancio pesantissimo: una vittima e tre feriti gravi. L’uomo deceduto è Leonardo Alesi, 57 anni di Menfi, mentre la moglie è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in gravi condizioni. Anche il figlio della coppia è rimasto ferito, ma con lesioni meno gravi. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario, e il tratto stradale dal bivio Gulfa a Misilbesi è stato temporaneamente chiuso al traffico e deviato sulla provinciale per Sambuca.

L’Anas fa sapere che ‘A causa di un incidente, sulla strada statale 624 “Palermo-Sciacca” il traffico è provvisoriamente bloccato in prossimità del km 68,600. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente due veicoli, una persona ha perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile”.