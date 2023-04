Strage sulle strade siciliane, dichiarata la morte cerebrale per un 33enne

Si aggrava in modo tragico il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte sulla A18 Messina-Catania. Salgono a due le vittime si questo drammatico sinistro: è stata infatti dichiarata la morte cerebrale per un 33enne rimasto coinvolto nell’impatto tra un tir e un furgone.

Dettagli sull’incidente sulla A18 Messina-Catania

L’impatto è avvenuto intorno alle 4.30 dell’alba tra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile, a circa 700 metri dallo svincolo dell’A18 per Giardini-Naxos, in direzione Messina, al chilometro 42. Il furgone sarebbe andato a incastrarsi sotto il rimorchio del tir, che si sarebbe staccato dalla motrice.

In seguito allo scontro era morto sul colpo il 72enne messinese Giuseppe Ieni, mentre il 33enne, estratto dalle lamiere miracolosamente vivo ma in gravi condizioni, era stato trasferito all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Purtroppo, però, l’uomo si sarebbe aggravato nelle scorse ore: dopo il trasferimento all’ospedale Cannizzaro di Catania e il ricovero in Rianimazione, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del paziente.

Un’altra vittima sulla statale 624 Palermo-Sciacca

E’ la terza vittima in Sicilia oggi, 13 aprile. Di un altro morto e cinque feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 624 Palermo-Sciacca, a Sambuca di Sicilia tra le località Gulfa e Misilbesi. Coinvolta una famiglia di Menfi: coniugi e un bambino all’interno di un’auto che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura. La vittima è l’uomo, Leonardo Alesi di 57 anni. La moglie, 55 anni, è in gravissime condizioni. Rimasta ferita anche la figlia di 20 anni. Sulla strada è atterrato un elicottero del 118 che ha prelevato alcuni feriti per trasferirli in un ospedale di Palermo.

La macchina guidata da Alesi si è scontrata con un’altra vettura che viaggiava in direzione opposta nei pressi del bivio Misilbesi. Cinque i feriti. La moglie della vittima è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sono invece ricoverate al “Giovanni Paolo II” di Sciacca la figlia della vittima e i 3 occupanti dell’altra auto, tutti di Palma di Montechiaro. Sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco.