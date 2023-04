Tragico incidente mortale in Sicilia, l’ennesimo che macchia di sangue le strade dell’isola. Un uomo ha preso la vita ed un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania.

L’incidente è avvenuto attorno alle 4.30 di questa mattina, 13 aprile. Dalle prime ricostruzioni pare che i due che viaggiavano a bordo di un furgone, poco prima dell’uscita di Giardini, in direzione Messina, siano finiti sotto la motrice di un autoarticolato mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano pesce per rivenderlo a Messina.

Sul posto i soccorritori del 118 e la polstrada di Giardini. Nulla è stato potuto fare per la vittima di cui ancora non si conoscono le generalità. L’altra persona rimasta ferita è stata portata in ospedale.

Rallentamenti al traffico in autostrada tra lo svincolo Fiumefreddo e lo svincolo Giardini Naxos, nel tratto coinvolto nell’incidente si procede su una sola corsia.