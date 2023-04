Dramma siciliano, donna vola dal balcone e muore: aveva 45 anni

DONNA DI 45 ANNI MUORE IN SEGUITO A CADUTA DAL BALCONE: IN CORSO LE INDAGINI

Una donna di 45 anni, residente a Siracusa, è morta nella serata di ieri in seguito a una caduta dal balcone della sua abitazione sita in viale Scala Greca, nella zona nord della città. La vittima viveva nell’appartamento insieme al suo compagno e si trovava in condizioni psicologiche delicate. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Siracusa, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause della morte.

IPOTESI SUICIDIO O INCIDENTE?

Inizialmente, si è ipotizzato un suicidio a causa delle condizioni psicologiche della donna, ma durante gli accertamenti è emersa un’altra ricostruzione della dinamica dei fatti. La vittima, infatti, assumeva regolarmente sostanze psicotrope ed alcolici e potrebbe aver perso l’equilibrio, precipitando dal balcone. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare questa tesi.

MORTE ISTANTANEA PER LA VITTIMA

La caduta ha causato un impatto violento che non ha lasciato scampo alla donna, deceduta sul colpo. Tuttavia, spetterà al medico legale stabilire con precisione le cause del decesso.

LITIGIO CON IL COMPAGNO

Si è appreso che la vittima aveva avuto un litigio con il compagno poco prima dell’incidente, ma al momento non sembrano esserci prove di coinvolgimento da parte dell’uomo. Sarà il perito a verificare eventuali segni di colluttazione sul corpo della vittima.

INCHIESTA IN CORSO

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte della donna e gli agenti delle forze dell’ordine stanno proseguendo con le indagini per fare luce sulla dinamica dei fatti. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi sull’accaduto, che ha lasciato tutti sgomenti.