A Monreale il funerale di Federica Tarallo, morta dopo aver partorito una bambina

La città di Monreale si prepara a salutare Federica Tarallo, la giovane mamma scomparsa nei giorni scorsi, dopo aver partorito una bimba. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha proclamato il lutto cittadino per domani, 13 aprile, giorno in cui si terranno i funerali in Cattedrale alle 13.

La morte di Federica ha suscitato grande commozione e dolore in tutta la comunità monrealese, che si è immediatamente mobilitata per manifestare solidarietà alla famiglia della ragazza. La decisione del sindaco di proclamare il lutto cittadino è stata accolta con grande partecipazione da parte degli abitanti della città, che intendono così onorare la memoria della giovane mamma scomparsa per motivi ancora sconosciuti.

“L’amministrazione comunale – si legge nell’ordinanza del sindaco – interpreta il profondo dolore dell’intera comunità e intende manifestare il cordoglio della città per questa grave perdita che ha colpito la famiglia Tarallo”.

Per fare luce sulla morte della giovane giorno 11 aprile è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Palermo dopo la denuncia dei familiari che si sono affidati a due legali per presentare un esposto. La procura come atto dovuto ha iscritto nel registro delle persone indagate 7 sanitari in servizio all’ospedale Ingrassia di Palermo, dove la ragazza è stata soccorsa e dove ha partorito. Poi le sue condizioni sarebbero peggiorate a tal punto da rendersi necessario il trasferimento a Villa Sofia dove però Federica non ce l’ha fatta.