Tragico schianto in moto, 23enne in pericolo di vita

Un giovane di 23 anni è stato vittima di un incidente stradale ieri sera intorno alle 18.30 sulla strada provinciale 16, in contrada Purgatorio, nel Trapanese. Il giovane viaggiava su una moto Honda quando ha perso il controllo del mezzo e ha fatto una caduta rovinosa sull’asfalto. Al momento non sono state ancora accertate le cause del sinistro ma è stato ricostruito che si è trattato di un incidente autonomo e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Ferito in prognosi riservata

Il ferito, un giovane di Custonaci, è stato subito soccorso e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate di Trapani, dove ha ricevuto la prima assistenza sanitaria nell’area di emergenza del nosocomio trapanese. Dopo aver ricevuto la prima assistenza, il giovane è stato ricoverato in prognosi riservata, con riserva dunque, sulla vita.

Incidente non lontano dalla strage del 26 marzo

Al momento la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri per cercare di capire come sia potuto accadere l’incidente. L’incidente si è verificato non molto distante dal luogo della strage del 26 marzo, quando sono morte sei persone nello schianto tra due auto.