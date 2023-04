Dramma in Sicilia, donna mette legna nel camino e muore carbonizzata

Una donna è morta a causa di un tragico incidente domestico. La vittima è morta dopo essere stata ustionata dalle fiamme di un camino.

Il dramma si è consumato a Brolo nella tarda serata di oggi. La vittima è l’ottantenne Rosina Danzé, morta ustionata cadendo sui ceppi ardenti di un focolare. Forse a causa di un malore o forse per una caduta, mentre cercava di appiccare il fuoco la donna è stata avvolta dalle fiamme non dandole scampo. Le cause non sono ancora chiare ma per lei purtroppo è stato possibile fare nulla.

A trovare la donna ormai priva di vita è stato il consorte, tornato in casa dopo essersi recato a prendere proprio della legna per ravvivare il focolare. Ormai però era troppo tardi visto che la moglie era ormai morta avvolta dalle fiamme.