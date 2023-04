C’è l’anticiclone in Sicilia, primo anticipo di estate

L’anticipo di estate sembra essere alle porte per Palermo, con il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com che prevede un aumento delle temperature nei prossimi giorni. Dopo le giornate fredde della Pasqua, la città siciliana si prepara ad accogliere correnti calde nord africane che porteranno massime fino a 26/27°C nella giornata di giovedì.

Tuttavia, nonostante l’arrivo dell’estate anticipata, non mancheranno le precipitazioni. Infatti, una fase di maggiore variabilità del clima potrebbe portare qualche isolata pioggia nella seconda parte del weekend. Ciò comporterà una diminuzione delle temperature, che torneranno a valori più normali per il periodo.

La ventilazione inizialmente sciroccale tenderà poi a ruotare dai quadranti occidentali intorno a venerdì. Insomma, sembra essere in arrivo un’anticipazione di estate, ma ancora con alcune incertezze. Sarà importante tenere monitorato il meteo nei prossimi giorni per capire come si evolveranno le condizioni atmosferiche e stabilire l’abbigliamento più adeguato per fronteggiare il clima.