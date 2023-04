Per Diletta Leotta doppia sorpresa di Pasqua in Sicilia

Diletta Leotta, la celebre conduttrice siciliana di Dazn, ha trascorso le vacanze pasquali con una doppia sorpresa nella sua casa siciliana. Circondata dai suoi familiari, in particolare dalle sue amate nipotine figlie della sorella Ambra, la Leotta ha svelato insieme al suo compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, il sesso del loro bimbo in arrivo.

Ebbene sì, la coppia sta aspettando una femminuccia! I palloncini rosa e le decorazioni sulla torta non lasciano dubbi sulla gioiosa notizia che ha scatenato un tripudio di congratulazioni da parte degli amici e dei fan sui social network.

La Leotta e Karius appaiono sempre più affiatati e innamorati, come dimostrano le foto postate sui loro profili Instagram. Dopo una vacanza a Dubai qualche mese fa, in cui la bellissima conduttrice aveva mostrato per la prima volta le sue forme arrotondate, per queste vacanze pasquali la coppia ha deciso di tornare a Catania per stare un po’ con la famiglia prima di tornare al lavoro.

Nonostante sia impegnata nella sua carriera lavorativa, Diletta non trascura mai la sua famiglia e questo è testimoniato dalla sua presenza costante accanto alle nipotine che sembrano adorarla. Non ci resta che fare i nostri auguri a questa bellissima coppia che sta per allargare la sua famiglia con l’arrivo di una splendida bambina.