Tragico incidente a Palermo, due bambini gravi

Una tragica notizia arriva dal quartiere Zen di Palermo, dove un grave incidente stradale ha causato il ferimento di due bambini. La collisione tra due vetture è avvenuta in via Patti, e ha provocato l’immediato intervento dei sanitari del 118. I piccoli feriti, gravemente provati dall’impatto, sono stati prontamente trasferiti all’ospedale Villa Sofia per ricevere le cure del caso.

Una volta giunti in ospedale, i parenti dei bimbi hanno fatto la loro comparsa al pronto soccorso, ansiosi di conoscere le condizioni dei loro cari. L’affluenza è stata così massiccia da generare momenti di tensione, tanto che sono dovute intervenire numerose volanti della polizia per garantire l’ordine e permettere ai medici e agli infermieri di fare il loro lavoro.

La situazione è apparsa subito molto seria: uno dei bambini coinvolti nell’incidente è una bambina di soli otto mesi