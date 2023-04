Auto precipita nel fossato, muore giovane siciliano

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Bentivoglio, in provincia di Bologna, la vittima è un giovane siciliano. Giuseppe Pesce, 39 anni, ha perso la vita mentre era alla guida della sua Peugeot 208. Il personale del 118, intervenuto prontamente sul posto, non è riuscito a fare nulla per salvargli la vita.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia municipale, l’auto di Pesce, originario di Paternò in provincia di Catania, è uscita di strada in via Saletto, ma al momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Dopo essere finita in un fossato, l’auto si è ribaltata più volte prima di fermarsi all’interno di un campo. Purtroppo, quando i soccorritori sono giunti sul luogo dell’incidente hanno trovato Pesce già deceduto, incastrato all’interno dell’abitacolo.