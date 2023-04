Vacanze siciliane per Federica Pellegrini immersa nella bellezza dei Templi e nel lusso

Vacanze di Pasqua all’insegna del lusso per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si stanno godendo il sole siciliano. I due vip sono ospiti del suggestivo Verdura Resort di Sciacca. La struttura, situata sulla costa meridionale dell’isola, è conosciuta per essere una delle più lussuose dell’intera regione. La Pellegrini è con la sua famiglia in Sicilia.

La Pellegrini e la sua vacanza all’insegna del relax

Qui la “Divina” ha trovato tutto ciò di cui aveva bisogno per rilassarsi: ampie distese verdi, piscine all’aperto e alloggi super moderni dotati di ogni comfort. Non mancano poi le suite con piscine private, perfette per chi vuole concedersi un po’ di privacy.

Immersa nelle bellezze della Sicilia

Ma non è solo il resort a fare la differenza: la bellezza naturale dell’Agrigentino ha conquistato anche il fratello Alessandro della campionessa, che ha deciso di unirsi alla coppia per qualche giorno di svago. Tra le escursioni della giornata, la visita alla Valle dei Templi e alla Scala dei Turchi, immortalate sui social di Federica Pellegrini.

L’isola tra le mete preferite dei vip

Ma non solo personaggi dello spettacolo si sono fatti catturare dalle bellezze naturalistiche ed artistiche della Sicilia. Negli ultimi tempi, infatti, anche personaggi politici e sportivi hanno scelto l’isola come meta per le loro vacanze. Tra questi il sindaco di Milano Beppe Sala, l’ex centrocampista neroazzurro Nicola Berti e l’attrice Miriam Leone, che ha addirittura scelto la Sicilia come location del proprio matrimonio. Insomma, la Sicilia sembra davvero essere la terra dei vip, che si concedono momenti di relax immersi nella natura incontaminata dell’isola. Ma anche i comuni mortali possono trovare il proprio angolo di paradiso tra le meraviglie della Sicilia.