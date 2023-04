Dramma in Sicilia, esplosione in una casa: 5 feriti di cui 4 gravi

Momenti drammatici a Tortorici, comune in provincia di Messina. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri in una casa: c’è stata una esplosione dovuta forse a una fuga di gas o a una bombola. A causa dell’esplosione tutti i presenti in casa hanno riportato ferite.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 5 persone. Si tratta di un uomo, due donne adulte e due minori. Pare che l’uomo abbia riportato lievi le ferite, mentre gli altri 4 sarebbero in gravi condizioni. Nell’immediatezza sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Uno dei due minori è già stato trasferito in eliambulanza presso reparto grandi ustioni del Cannizzaro di Catania. Per gli altri tre feriti gravi sarà disposto il trasferimento in un nosocomio più attrezzato per il tipo di ferite riportate

Restano ancora da chiarire le cause dell’esplosione e l’entità dei danni all’abitazione.