Va a trovare la figlia in Lombardia e cade dalle scale, grave palermitana

Una donna di 70 anni, originaria di Palermo, si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Brescia dopo essere caduta dalle scale di casa della figlia a Bagnolo Mella. L’incidente domestico è avvenuto mercoledì pomeriggio e ha lasciato tutti i familiari della signora sconvolti.

La donna era arrivata in Lombardia il giorno prima per trascorrere le vacanze di Pasqua con la figlia. Da una prima ricostruzione, sembra che abbia perso l’equilibrio cadendo dalle scale e rovinando giù più volte. La situazione era molto critica quando i familiari hanno trovato la signora nella sua pozza di sangue e hanno subito allertato il 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco e la Polizia per rilievi del caso. La donna, in gravi condizioni, è stata trasferita in ospedale in elicottero dove attualmente sta ricevendo le cure necessarie.