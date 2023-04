C’è un piccolo genio dei numeri siciliano, Diego Alfò a 11 anni va già al liceo scientifico

La città di Siracusa ha dato i natali ad uno dei più grandi matematici della storia, Archimede, ma oggi è un’altra città siciliana a far parlare di sé per un giovane talento dei numeri: Noto, dove vive Diego Alfò, un ragazzino biondo con gli occhi azzurri che frequenta già il liceo scientifico nonostante abbia solo 11 anni. Il suo talento innato per la matematica lo ha portato a ottenere un diploma Cambridge Icse in Matematica e a essere accettato nella prestigiosa scuola superiore.

Un sogno nel cassetto: diventare un ingegnere

Il giovane Diego ha un grande sogno nel cassetto: iscriversi a una facoltà universitaria STEM e diventare un ingegnere il prima possibile. Grazie alla sua passione e al suo talento straordinario per la matematica e la fisica, sembra esserci poco che possa precludere questo percorso al giovane Alfò. La sua tenacia e determinazione gli permettono di affrontare sfide sempre più grandi, dimostrando che l’età non è un limite quando si tratta di perseguire i propri obiettivi.

Il Sheldon Cooper italiano: Diego Alfò e la passione per la matematica.

Con i suoi occhi azzurri e la chioma bionda, Diego Alfò sembra essere la versione italiana del celebre personaggio di “The Big Bang Theory”, Sheldon Cooper. Tuttavia, a differenza del personaggio televisivo, il talento di Diego è reale e tangibile, dimostrando che la passione e l’impegno possono portare a risultati straordinari. La sua inclinazione innata per la matematica e la fisica lo ha portato a essere uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Il patto formativo tra le due scuole: un’opportunità per il giovane Alfò.

Ma come fa un bambino così giovane a frequentare un corso di studi superiore? Grazie ad un patto formativo sottoscritto tra le due scuole, Diego Alfò ha la possibilità di seguire le lezioni del Liceo Scientifico insieme ai ragazzi più grandi di lui. Questa opportunità gli permette di coltivare la sua passione per la matematica e la fisica in un ambiente stimolante e sfidante, dove può mettere alla prova le sue abilità e sviluppare ulteriormente il suo talento.