Neonata di 15 giorni muore all’improvviso: “morte in culla” a Palermo

Tragedia questa mattina all’ospedale Di Cristina di Palermo, dove una neonata di soli 15 giorni di vita è morta poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. La piccola, come riporta Palermo Today, era stata portata in ospedale dai suoi familiari che, notando un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, avevano deciso di correre immediatamente all’ospedale in cerca di aiuto.

Purtroppo, al loro arrivo all’ospedale dei Bambini sembra che il cuore della neonata avesse già smesso di battere. Nonostante i medici del pronto soccorso abbiano tentato di rianimare la piccola, ogni sforzo si è rivelato vano.

L’accaduto ha scatenato momenti di grande tensione sia all’interno che all’esterno dell’ospedale, dove a scopo precauzionale sono intervenute alcune pattuglie di polizia dell’Ufficio prevenzione generale per mantenere l’ordine e assicurarsi che la situazione non degenerasse ulteriormente.

La Procura per i minori è stata informata del decesso e ha subito avviato le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto e capire cosa abbia causato la morte della neonata. Al momento, l’ipotesi più probabile è che si tratti di un caso di “morte in culla”, ma sarà necessario attendere i risultati degli esami autoptici per avere una conferma definitiva.