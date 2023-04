Lo schianto e il ribaltamento: un uomo estratto dalle lamiere

Un grave incidente stradale si è verificato la sera scorsa del 6 aprile. Due auto, una Lancia Y ed una Renault Megane, sono state coinvolte in un impatto violento che ha causato il ribaltamento della seconda vettura su di un fianco. L’incidente è avvenuto intorno alle 20.20 in Via Ettore Fieramosca, a Ragusa.

Entrambe le vetture erano guidate solo dal proprio conducente al momento dell’incidente. Il guidatore della Renault Megane è rimasto ferito e intrappolato nell’abitacolo dopo il ribaltamento dell’auto. I Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenuti prontamente per liberare il ferito e affidarlo alle cure del personale medico del servizio di emergenza 118.

Sul posto anche la Polizia Locale di Ragusa per i rilievi di competenza e per regolare il traffico nei pressi del luogo dell’incidente. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato all’impatto tra le due vetture.