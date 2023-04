Scooter contro auto: una 20enne muore a Marsala

Venerdì di sangue nelle strade siciliane. A Marsala si è registrato un altro incidente mortale. Questa volta la tragedia è avvenuta nella periferia sud della città in provincia di Trapani, in zona Ventrischi, intorno alle 11 e 30 di oggi, 7 Aprile.

Una giovane ragazza, di circa vent’anni, ha perso la vita in uno scontro tra lo scooter su cui viaggiava e una Fiat Uno Bianca. Stando alle prime informazioni, la giovane era a bordo di un veicolo a due ruote insieme ad un altro ragazzo, che è rimasto ferito ma non in modo grave.

L’incidente è avvenuto in uno degli incroci delle strade che portano da Via Mazara verso l’interno della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i soccorritori del 118, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare: le sue condizioni erano troppo gravi ed è morta quasi subito.