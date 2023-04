Grave incidente sulla SS113, mamma e figli feriti: bimbo di 6 anni in Terapia Intensiva

Tragedia lungo la strada statale 113, nel tratto tra Ficarazzi e Bagheria: ieri pomeriggio intorno alle 13 un’auto è finita fuori strada con a bordo una mamma trentacinquenne e i suoi due figli di 6 e 2 anni. Il più grande dei due bambini è stato soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale dei Bambini, mentre la madre e la figlia minore sono state accompagnate in ospedale.

Nonostante le prime ricostruzioni siano ancora in corso, sembra che l’automobilista abbia perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, finendo contro la Cappella della Madonna del Ponte. La donna ha riferito, ancora sotto choc, di un’auto di colore scuro che le avrebbe tagliato la strada, costringendola a fare una brusca sterzata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero aver ripreso questo presunto automobilista che potrebbe aver provocato l’incidente. Al vaglio anche le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza di un’area di servizio che si trova proprio sulla statale 113 e del vicino cimitero che potrebbero aver inquadrato il passaggio del mezzo a un orario compatibile con lo schianto.