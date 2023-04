Si accascia per un malore in panificio, dipendente delle Poste muore mentre fa colazione

Tragedia questa mattina in pieno centro a Marsala. In via Garibaldi, mentre si trovava in panificio, un dipendente delle Poste si è accasciato per terra, accusando un malore, ed è morto subito dopo. Si tratta di Giuseppe Chiarelli, 58 anni.Sul posto, come ricostruito da varie testate locali, subito sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 chiamata dai presenti che però ha potuto constatarne solo il decesso.

La vittima del malore improvviso è un dipendente delle poste che lavorava nell’ufficio di via Garibaldi. Il 58enne anni, si trovava in un panifico della stessa via Garibaldi per fare colazione quando si è accasciato a terra. Chi era all’interno del locale e ha assistito inerme alla scena ha immediatamente chiesto aiuto al 118 che ha mandato un’ambulanza in via Garibaldi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo è stato coperto da un telo in attesa dell’arrivo del medico legale.

La notizia ha portato incredulità e sconforto tra i dipendenti delle Poste. Oggi l’ufficio postale rimarrà chiuso.