Ansia a Terrasini: scomparso nel nulla un uomo

Momenti di ansia per un uomo è scomparso a Terrasini, in provincia di Palermo. Il sindaco Giosuè Maniaci ha fatto appello alla cittadinanza per trovare Renato Gianfranco Modica, nato il 12/10/1950 e residente a Terrasini in via Roccavoli. Secondo quanto riferito dal sindaco, il signor Modica sarebbe scomparso dalla propria abitazione da ieri pomeriggio.

Le forze dell’ordine sono già al lavoro per cercare di individuare la persona scomparsa e il sindaco ha chiesto ai cittadini di segnalare qualsiasi avvistamento che possa essere utile per ritrovare l’uomo. La guardia costiera e l’associazione della protezione civile sono state allertate e hanno già iniziato le ricerche.

L’auto di Modica è stata ritrovata a Terrasini sul lungomare nella Piazzetta Terzo Millennio.