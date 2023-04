Scossa di terremoto 3.3 tra Sicilia e Calabria, trema zona dello Stretto

Ancora terremoti tra Sicilia e Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:34 nel Mar Ionio, nella zona a sud dello Stretto. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’epicentro verificato a 38 chilometri a largo di Reggio Calabria e di Acireale, nel Catanese. Non si registrano danni a persone

Quest’ultimo terremo avvenuto in Sicilia potrebbe essere stato avvertito anche in altre zone, oltre che in quella più vicina, cioè nel catanese. Sempre secondo quanto registra l’Ingv le altre città siciliane più vicine alla scossa, con almeno 50 mila abitanti, sono Messina (47 chilometri) e Siracusa (83).

L’ultima scossa in Sicilia è stata registrata il 17 marzo scorso, a verificarsi in quell’occasione un terremoto di magnitudo 3.1 registrato alle 09.21 alle falde a Nord dell’Etna. L’ipocentro del sisma localizzato a 12 chilometri a nord-ovest di Randazzo a una profondità di 28 chilometri.