La siciliana Marina La Rosa confessa: “Essere di Messina non è essere siciliani”

L’ex concorrente del Grande Fratello, Marina La Rosa, è stata ospite del podcast di Luca Casadei, nel quale ha parlato delle sue origini messinesi e della differenza tra l’identità di questa città e quella siciliana. Secondo Marina, essere messinesi significa avere una propria identità forte, diversa dalla Sicilia, poiché Messina è sempre stata una città di passaggio. “Nasco il 21 gennaio del 1977 in Sicilia, a Messina. Essere messinesi è un po’ diverso dall’essere siciliani. Messina è una realtà a parte che ha sempre cercato di avere una sua identità forte perché è una città sempre di passaggio. La gente non va a Messina, la gente passa da Messina. Negli ultimi anni si è evoluta, purtroppo politicamente non ha avuto grandi fortune, però negli ultimi anni stiamo vedendo dei piccoli risultati”.

La vita di Marina La Rosa al Grande Fratello

Durante l’intervista, Marina La Rosa ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello, dove si è sentita usata e manipolata. Dopo il programma, ha fatto numerose copertine e servizi fotografici, ma ha deciso di rifiutare molte offerte per fare serate in discoteca. Marina ha dichiarato che non fa ciò che non le piace, indipendentemente dal denaro offerto. “Tutti facevano le serate nelle discoteche – ha ricordato – io non avevo tempo perché ero sempre tra Milano e Roma a fare copertine, servizi, interviste, ospitate in tv. Una volta vado a farne una in una discoteca vicino Milano. Salgo in consolle, il dj dice il mio nome, urla di ogni tipo. Poi mi siedo su in divanetto, mi offrono dello champagne, faccio due foto, due autografi e torno a casa con 50 milioni, cash, per un’ora del mio tempo. Ne ho fatte poche, ho detto di no a dei soldi molto facili”.

La filosofia di Marina La Rosa riguardo al denaro

Marina ha spiegato che preferisce spendere i suoi guadagni in esperienze di vita invece di comprare una casa. Inoltre, ha detto che se non le piace una cosa, non la fa, anche se gli viene offerta una grande somma di denaro. Al contrario, se le piace qualcosa, lo farà anche gratuitamente.

La storia d’amore con Guido Bellitti

Marina ha poi raccontato la sua relazione con l’ex marito Guido Bellitti e come sia nata. Dopo un anno di relazione superficiale, hanno deciso di fare un viaggio in India dove Marina ha capito di essere innamorata di lui. Successivamente si sono sposati e hanno avuto due figli. “Lo conosco nel 2005 a Favignana. Non sa chi sono perché vive fuori dall’Italia. Ogni tanto passava da Roma. Per un anno è stata una relazione molto superficiale. Lo switch è quando lui mi propone di fare un viaggio, andiamo in India e io perdo la testa. Mi innamoro di lui perdutamente. Poi ha deciso di vivere a Roma, aveva anche uno studio lì. Abbiamo deciso di vivere insieme. Dopo un paio d’anni di convivenza nasce il nostro primo figlio, Renato. Lo abbiamo cercato. Un anno e mezzo dopo arriva il secondo, Gabriele. Tutto magico, tutto meraviglioso ma tutto finisce nella vita”.

Il futuro di Marina La Rosa

Ora Marina La Rosa è laureata in Psicologia e vuole completare il suo percorso di studi per poter esercitare la sua professione. Nonostante le difficoltà incontrate nella vita, la messinese ha dimostrato una forte personalità e una grande determinazione nel perseguire i suoi obiettivi.