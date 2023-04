È siciliano ed è un eroe, il Carabiniere Salvatore Germanà salva una donna all’estremo gesto

Si chiama Salvatore Germanà, vicebrigadiere dei Carabinieri ed è siciliano. È stato protagonista di un gesto straordinario che va molto oltre il suo mestiere.

Poco dopo la mezzanotte, Salvatore ha ricevuto la segnalazione di una donna sospesa nel vuoto su una trave del ponte Meier ad Alessandria e decisa a farla finita. L’uomo si è avvicinato lentamente, a fari spenti, senza dare nell’occhio, ha scavalcato la ringhiera, ha raggiunto la ragazza e ha incominciato a parlare con lei. È riuscito a guadagnare la sua fiducia, a sederle accanto, a farla raccontare perché si trovava lì, a rassicurarla e infine a farla desistere.

A un certo punto Salvatore ha fatto qualcosa di inatteso che ha cambiato definitivamente questa storia: le ha chiesto aiuto. Lui ha chiesto aiuto a lei, per sorreggerlo fisicamente e aiutarlo a raggiungere insieme la ringhiera, a mettersi entrambi in salvo.

Poi ha spiegato come ci è riuscito: “Ho mostrato le mie fragilità e così ci siamo avvicinati”.

Il gesto di Germanà è stato molto significativo, poiché ha permesso di salvare la vita di una persona in difficoltà. Il vicebrigadiere ha dimostrato grande coraggio e umanità nell’affrontare la situazione e nel trovare le parole giuste per convincere la ragazza a desistere dal suo gesto estremo.

Durante l’episodio, il vicebrigadiere ha condiviso con la ragazza le proprie fragilità, dimostrando una grande capacità di empatia e di comprensione verso il dolore altrui. Questa sua sensibilità gli ha permesso di instaurare un rapporto di fiducia con la ragazza e di convincerla ad abbandonare la sua idea suicida.

Dopo aver fatto scendere la ragazza dalla balaustra, Germanà ha deciso di non abbandonarla e di accompagnarla in ospedale dove è stata ricoverata. Questo gesto dimostra il suo impegno a supportare e aiutare chi si trova in difficoltà, confermando il suo grande senso del dovere e della responsabilità come membro delle forze dell’ordine.