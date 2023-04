Agrigento, dromedario in fuga dal circo passeggia in città

Un insolito evento si è verificato nelle scorse ore a Villaseta, una frazione di Agrigento, dove un dromedario si aggirava indisturbato per le strade della città. La singolare immagine è stata catturata da Giuseppe Di Rosa e condivisa su Facebook, riscuotendo centinaia di condivisioni e commenti.

Probabilmente sarà scappato via dal circo Sandra Orfei che in questi giorni è stato ospite in una delle piazze di Villaseta. Fortunatamente, il dromedario è stato prontamente recuperato e portato al sicuro grazie alla collaborazione delle autorità e dei residenti.

La presenza dell’insolito ospite ha suscitato curiosità ed entusiasmo tra i cittadini, che hanno potuto ammirare da vicino questo animale del deserto. La foto ha avuto centinaia di condivisioni, ed anche commenti. “Nelle nostre periferie – dice qualcuno – il cammello si trova a suo agio, non trova differenza con il deserto”. L’animale, secondo delle testimonianze, è stato prontamente recuperato e portato al sicuro.