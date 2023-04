Una ragazza trovata morta a Palermo con segni d’arma da taglio

Una tragica scoperta è stata fatta ieri sera a Palermo, quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento di una giovane donna di 37 anni in piazza Europa e l’hanno trovata morta. La vittima è stata segnalata dal marito che ha chiesto aiuto alle autorità poiché non riusciva ad accedere alla casa. Poi la drammatica scoperta.

Sul corpo della donna sono stati riscontrati dei segni di arma da taglio, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. I sanitari del 118 hanno constatato la morte della giovane mentre gli agenti della squadra mobile stanno indagando sulla vicenda per ricostruire l’accaduto. La donna potrebbe essersi suicidata usando una lama o un coltello da cucina, ma potrebbe anche essere stata uccisa da qualcuno che poi sarebbe fuggito chiudendo la porta.

La polizia scientifica è intervenuta sul luogo del crimine e ha setacciato l’appartamento in cerca di eventuali indizi. Adesso è il turno del medico legale di effettuare l’autopsia per determinare le cause del decesso.

Si attendono notizie sull’evolversi delle indagini. Al momento, la polizia mantiene un occhio attento su tutte le possibili piste per arrivare alla verità su questo terribile episodio. Il marito è stato ascoltato nella speranza che potesse fornire qualche indicazione utile per ricostruire l’accaduto e accertare le cause del decesso.