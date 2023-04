Ragazza monrealese di 27 anni muore dopo il parto, 7 indagati

È stata una notizia dolorosa che ha scosso l’opinione pubblica siciliana quella della morte di Federica Tarallo, la giovane mamma di appena 27 anni, deceduta lo scorso 28 marzo a causa delle conseguenze del parto della sua figlioletta, avvenuto cinque giorni prima.

Come riporta Monreale Live, adesso la Procura della Repubblica ha spiccato un avviso di garanzia che ha riguardato sette sanitari in servizio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo, dove Federica ha dato alla luce la bimba. Poi però la situazione è peggiorata. A nulla sono serviti, purtroppo, i soccorsi dei medici del del reparto di Rianimazione dell’ospedale Villa Sofia che hanno cercato in ogni modo di salvare la vita della giovane mamma.

L’avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica è un atto dovuto, dice Piero Capizzi, uno dei legali delle famiglie coinvolte nella tragedia, per permettere i dovuti accertamenti degli investigatori. Intanto per martedì è in programma l’autopsia. Solo in seguito potranno essere celebrati i funerali a Monreale.