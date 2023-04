Palermitano gioca 5 euro e vince 300.000 euro al Miliardario

A Palermo una nuova vincita che cambiala vita di un palermitano che ha giocato un biglietto di 5 euro.

Il fortunato vincitore si porta a casa ben 300mila euro giocando un biglietto al Gratta e Vinci. Il tagliando fortunato, della serie “Il Miliardario”, è stato acquistato nei giorni scorsi, al costo di 5 euro, presso il pub e bar “Bacco Tabacco & Senape” sita in via Giovan Battista Lulli, 2, in zona Malaspina.

Resta ignota l’identità della persona che si è portata a casa l’ingente bottino. Intanto grande festa nella ricevitoria che ha festeggiato la vincita.