L’addio di Palermo alla bella Federika, vittima della tragedia della Palermo-Catania

Oggi Palermo darà l’ultimo saluto a Federika, la ragazza di 27 anni morta in un incidente stradale sulla Palermo-Catania domenica scorsa. Intanto è appesa a un filo la vita di Simone, il fidanzato anche lui coinvolto nel gravissimo incidente in autostrada a Termini.

Il funerale di Federika Albanese

Nella serata di domenica la salma di Federika è stata trasferita preso la sua abitazione a Palermo. Così oggi il capoluogo siciliano si ritrova a piangere una sua giovane figlia, morta in un tragico incidente, domenica 2 aprile nei pressi dello svincolo del polo industriale di Termini Imerese. I funerali di Federika Albanese sono oggi nella chiesa sel Santissimo Salvatore in corso dei Mille e la funzione sarà celebrata dal parroco Salvatore Schiera. E mentre la famiglia Albanese piange Federika, la famiglia di Simone, il suo ragazzo, è appesa a un filo di speranza.

Il fidanzato in prognosi riservata a Villa Sofia

Il giovane motociclista prima ricoverato all’ospedale di Termini Imerese, dove è stato trasportato in elisoccorso, è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia con un trauma cranico con emorragia, un esteso trauma addominale, fratture multiple al massiccio facciale e diverse fratture costali, fra cui la scapola. Il giovane è ancora in prognosi riservata. La trentaduenne, Carmen, alla guida della 500 nera coinvolta nello schianto, ha riportato qualche contusione, ma non ha fratture ed è stabile presso le sale del pronto soccorso di Termini Imerese. Intanto si indaga sulle cause dell’incidente. La polizia stradale di Buonfornello che vuole fare luce sul drammatico incidente.

I messaggi di dolore sui social si susseguono. Straziante il messaggio scritto dall’amica d’infanzia Jessica Pecorella: “Ciao Fe, non era questo il modo in cui ti volevo salutare, avrei preferito un giorno di ritrovarci tra un paio di anni davanti un cocktail a raccontarci come si sono svolte le nostre vite da quando ci siamo distaccate. Non mi è stato possibile. Ti voglio ricordare con quella faccia da furbetta e quella personalità ribelle. Ci seguivamo nei vari social, a distanza e in punta di piedi vedevo quanto fossi diventata bella e forte. Ho fatto fatica a credere quando mi è stata comunicata questa notizia. Folle, mi raccomando a te, guarda i tuoi cari da lassù e sii prepotente anche lì, fai vedere chi sei”.