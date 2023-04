La solitudine uccide ancora: trovati morti due uomini nel palermitano

In provincia di Palermo, un doppio dramma della solitudine si è consumato questa mattina. Due uomini, rispettivamente di 82 e 78 anni, sono stati trovati morti in casa dai vigili del fuoco.

La tragedia si è consumata a Caccamo e Cinisi, dove i due anziani vivevano da soli. I parenti non avevano notizie dei loro cari da tempo e hanno chiamato i vigili del fuoco per verificare la situazione. I pompieri, entrati nelle case, hanno scoperto con sgomento che i due uomini erano deceduti.

Sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le cause delle morti dei due anziani. I medici legali hanno confermato che entrambi sono deceduti per cause naturali e le salme sono così state restituite ai familiari per celebrare i funerali.

Questa tragica vicenda è solo l’ultimo episodio di una triste realtà che vede i vecchi isolati e abbandonati a se stessi. La solitudine degli anziani rappresenta un problema sociale sempre più urgente in Italia, soprattutto nelle piccole comunità rurali dove la coesione sociale è spesso compromessa.