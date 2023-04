Ancora maltempo sulla Sicilia ed è allerta gialla

Ancora maltempo previsto in Sicilia e nuova allerta gialla da parte del dipartimento di protezione civile regionale.

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un avviso riguardante il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che sarà in vigore dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 24.00 di domani, 5 aprile 2023. La situazione è tale da richiedere l’attenzione dei cittadini e delle autorità locali per ridurre al minimo i rischi derivanti dalla particolare condizione meteorologica.

Domani, in particolare, si prevede un’allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico nella zona di Palermo e in alcune parti della Sicilia. Secondo le previsioni, ci saranno piogge sparse su gran parte della regione, con quantitativi cumulati moderati sui settori settentrionali centro-orientali. Invece, sui restanti settori, le piogge saranno isolate o sparse e con quantitativi cumulati deboli.