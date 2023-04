Padre porta figlioletto morto al Pronto soccorso, tragedia in Sicilia

Un uomo ha portato il figlio di 11 anni già morto in ospedale. È avvenuto in Sicilia, dove ora sono state aperte le indagini per capire come e perché il ragazzino sia deceduto. Il ragazzino doveva essere ricoverato in ospedale ma ora si dovrà chiarire cosa è realmente accaduto.

La Procura di Patti, in provincia di Messina, intanto ha aperto una inchiesta sulla morte di un bambino di undici anni, arrivato questa mattina, già morto, in ospedale a Patti. A portare il piccolo, originario di Brolo, che soffriva di gravi patologie dalla nascita, è stato il padre del ragazzino.

Secondo quanto trapela, c’era un provvedimento del Tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva disposto il ricovero del bambino per le cure del caso, ma non è chiaro perché non era stato ottemperato. La salma del bimbo di 11 anni è stata trattenuta per l’eventuale autopsia.

Per il piccolo, arrivato già esanime al pronto soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La madre del bambino è deceduta alcuni mesi fa. La famiglia vive in un centro vicino a Patti.