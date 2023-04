Samu fuori da Amici torna nella sua Monreale, “Continuo a inseguire i sogni”

Il siciliano Samu, alias Samuele Segreto, è stato eliminato da Amici di Maria De Filippi. Samu è l’unico a pagare il conto della terza puntata serale del talent di Canale 5. La sua performance di danza al ballottaggio finale non ha convinto i giudici, che hanno scelto di salvare dall’eliminazione il ballerino Ramon e poi il cantante Wax.

Commosso Samu a fine puntata che torna nella sua Monreale con un carico enorme di esperienze e obiettivi raggiunti

“Ho dato tutto, non ho rimpianti. Continuerò a inseguire i miei sogni, perché la danza è il linguaggio dell’anima”, ha detto il 18enne monrealese con la passione per la danza e il teatro prima di lasciare la casa.

“Ho pianto perché mi sono emozionato, però sono felicissimo anche se vado a casa”. È iniziato così il colloquio finale tra Samuele Segreto e Maria De Filippi, in attesa di scoprire il verdetto. “È stata un’esperienza che in pochi hanno la fortuna di vivere – ha continuato Samu – milioni di ragazzi fanno casting da tanti anni, inseguono un sogno e vorrebbero essere qui al posto nostro. Ho dato tutto, non ho rimpianti”.

Le emozioni non sono mancate in questo lungo percorso di crescita artistica e personale. “Ho aperto il mio cuore”, ha confessato Sam -. Ho fatto cavolate, ma sono cresciuto tanto. Sono super grato agli insegnanti e ai ragazzi, con loro sono nati legami bellissimi. E poi la vita continua”. “Continuerò a inseguire i miei sogni”. È una frase bellissima che mostra la determinazione di questi ragazzi, che in sette mesi di studio e di sfide si sono entrati nel mondo dello spettacolo da protagonisti. “Quando sei entrato, eri indeciso se fare l’attore o il ballerino, E adesso?”, gli ha chiesto Maria. “Non vorrei mai scegliere – è stata la risposta di Samu – voglio vivere di arte. La danza è al primo posto, è indescrivibile quello che dà quello che sento quando ballo. La danza è il linguaggio dell’anima”.