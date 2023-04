La tragedia della Palermo-Catania, la vittima è Federica Albanese

Federica Albanese, di Palermo, è la giovane vittima dell’incidente mortale avvenuto oggi sulla Palermo-Catania, all’altezza di Termini Imerese.

Ancora uno schianto mortale sulle strade siciliane. Una automobile ed una moto si sono scontrate sull’autostrada Palermo-Catania. L’incidente è avvenuto nella corsia che va in direzione del capoluogo siciliano della A19. A causa dello scontro, la donna ha perso la vita. Tre persone sono rimaste ferite.

La vittima è ancora una volta una giovane: si tratta di Federica Albanese, ragazza di 27 anni, palermitana. Un’altra giovane, 32enne, B.C., è stata trasportata in ospedale, al pronto soccorso di Termini Imerese. In condizioni più gravi è un altro giovane, 28enne, S.G., anche lui trasportato in codice rosso nel nosocomio in provincia di Palermo.

Secondo quanto trapela, la moto sarebbe andata a fuoco dopo un volo che l’ha catapultata oltre il guardrail. Ciò sarebbe accaduto proprio in seguito all’impatto, probabilmente frontale, con l’auto coinvolta. La ragazza stava rientrando a casa dopo una mattinata di divertimento. Loche ore prima del tragico incidente, ha postato nelle storie su Instagram delle immagini di una gita in moto con alcuni amici, un modo tipico di chi è appassionato di passare la domenica.

Dopo il terribile incidente, l’autostrada è stata chiusa, in attesa dell’intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Sul posto anche i tecnici dell’Anas.