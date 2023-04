Terribile incidente sulla Palermo-Catania,morta una ragazza di 27 anni e 2 feriti

Ancora un grave incidente sulla Palermo Catania al chilometro 37 in direzione del capoluogo siciliano.

Nello scontro tra una moto e un’auto una ragazza di 27 anni è morta e ci sono due feriti. L’autostrada è chiusa e stanno intervenendo anche due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

“L’autostrada A19 Palermo–Catania è temporaneamente bloccata al km 36,000, in località Termini Imerese, a causa di un incidente frontale, in cui viene segnalato un decesso”. Lo fa sapere l’Anas. “La carreggiata è chiusa in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorsoPersonale Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per consentire la riapertura al transito in sicurezza”.