A Misilmeri il Municipio si tinge di blu nella Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Il Palazzo Comunale di Misilmeri, in provincia di Palermo, si è illuminato di blu nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, un segno di solidarietà nei confronti delle persone che vivono con la sindrome e delle loro famiglie, ma anche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza di comprendere e accogliere le diversità.

Perchè l’Onu ha scelto il colore blu per la giornata mondiale dell’autismo?

Il blu è il colore scelto dall’ONU proprio perché evoca la sicurezza e la voglia di conoscenza, sentimenti fondamentali per costruire una società inclusiva e accogliente. Il Comune di Misilmeri, con una delibera di giunta del 23 febbraio, ha aderito alla campagna e concesso il gratuito patrocinio all’associazione nazionale parlAutismo.

Un appuntamento di ogni anno

L’illuminazione di monumenti ed edifici pubblici di blu nella Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo è diventata un appuntamento annuale in molti paesi del mondo, simbolo di un impegno comune per abbattere le barriere dell’ignoranza e della discriminazione. Grazie al gesto del Palazzo Comunale di Misilmeri, anche la Sicilia si unisce a questa importante iniziativa.