Siciliano ai domiciliari non regge più la suocera in casa e si presenta in carcere: assolto

Scappa da casa dove si trova ai domiciliari assieme alla suocera preferendo la detenzione in carcere. Il giudice lo ha assolto. Una storia che viene dalla Sicilia.

In particolare, il giudice del tribunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, ha deciso di assolvere un cinquantaduenne dal reato di evasione. Una vicenda che risale a cinque anni fa. L’uomo, con precedenti penali, era sottoposto alla detenzione domiciliare ma pur di non stare con la suocera decise di violare il provvedimento e presentarsi direttamente al carcere di Siracusa dove voleva essere rinchiuso.

L’uomo non ce la faceva più a sopportare la presenza della madre della compagna e decise vi violare i domiciliari per andare direttamente in carcere. I conclusione del dibattimento la difesa dell’imputato ha sottolineato come il cinquantaduenne non fosse evaso per scappare ma per consegnarsi direttamente alla polizia penitenziaria in carcere Il giudice così ha deciso per l’assoluzione del cinquantaduenne siciliano.