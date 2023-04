Si accascia e muore in escursione, tragedia nel palermitano

Tragedia sul Monte San Calogero, a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Un 61enne di Catania è deceduto oggi pomeriggio mentre stava effettuando un’escursione con alcuni amici sul monte tra Caccamo e Termini.

L’uomo improvvisamente si è sentito male ed è stato lanciato l’allarme tramite il 112.

“Mentre una squadra si dirigeva in zona via terra, un elicottero AW139 del reparto Volo della polizia ha imbarcato tre tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino a Boccadifalco e in pochi minuti – si legge in una nota – ha raggiunto il monte dove li ha sbarcati. Ma purtroppo l’uomo era già deceduto, probabilmente a causa di un infarto”.

Vani anche i tentativi di rianimare l’uomo da parte di altri due medici che facevano parte del gruppo di escursionisti. I vigili del fuoco recupereranno il corpo per portarlo ai piedi del monte in attesa di disposizioni da parte del magistrato di turno.

Monte San Calogero è una meta per tante escursioni organizzate da varie associazioni. Quando il tempo è clemente non passa settimana senza che i sentieri vengano percorsi da gruppi di uomini e donne che organizzano passeggiate all’aria aperta.