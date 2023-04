Finisce il turno di lavoro e si schianta, lacrime per Gabriele Longo

C’è dolore e incredulità a Paternò, nel catanese, per la morte in un incidente stradale di Gabriele Longo, il giovane di 24 anni morto all’alba di ieri, avvenuto lungo via Santa Sofia non distante dal Policlinico di Catania. La ricostruzione non è ancora del tutto chiara e sono a lavoro gli agenti della polizia municipale del capoluogo etneo, sezione infortunistica.

Secondo quanto ricostruito, Gabriele Longo stava facendo rientro a casa, in quanto aveva da poco ultimato il turno notturno come vigilantes al pronto soccorso del Policlinico. Il ventiquattrenne guidava una moto di grossa cilindrata e indossava il casco. Aveva percorso poche centinaia di metri, quando ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. Non è chiaro se si tratta di un incidente autonomo oppure ci sia stata la presenza di qualche altro mezzo che ne avrebbe provocato la perdita del controllo della moto. Un impatto fatale al giovane visto che non appena sono arrivati i soccorsi in via Santa Sofia, i medici del 118 ne avrebbero accertato la morte sul colpo.

A prestare comunque i primi aiuti al giovane sono stati dei sanitari e paramedici che si stavano recando a lavoro al Policlinico. Sul posto per i rilievi carabinieri e polizia municipale. La salma, subito dopo i rilievi delle forze dell’ordine, su disposizione del magistrato di turno, è stata condotta all’obitorio del Policlinico di Catania dove, nelle prossime ore, la magistratura inquirente deciderà se consegnare la salma ai familiari o dare incarico ad un medico legale per procedere all’autopsia.

Gabriele Longo era conosciuto in città anche grazie al padre Antonello, il quale oltre ad essere stato impegnato in politica, è una persona molto attiva sul sociale. Un dolore immenso per i genitori di Gabriele già duramente provati, qualche anno addietro, dalla morte di un’altra figlia, appena 18enne, deceduta per problemi di salute.

“Sono sconvolto e profondamente addolorato per questa tragedia che ha colpito la famiglia del nostro Gabriele – ha detto il sindaco di Paternò Nino Naso – Da primo cittadino e da amico della famiglia Longo, mi stringo insieme a tutta la comunità cittadina al dolore di una famiglia già provata da un precedente e straziante lutto”.