Incidente mortale in Sicilia, muore guardia giurata di 24 anni

Un altro incidente mortale avviene in Sicilia. Un dato tragico che parla di tre giovani vittime nel giro d di poche ore.

Questa mattina un 24enne guardia giurata ha perso la vita in un incidente stradale mortale che si è verificato in via Santa Sofia, a Catania. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo che il 24enne avrebbe avuto mentre si trovava alla guida della propria moto. Sull’ennesimo sinistro mortale sta indagando la polizia municipale etnea.

In Sicilia così si registrano tre vittime in altrettanti incidenti stradali. Ieri Manlio Salvatore Valenti di 36 anni, è morto alla periferia di Marsala, nel Trapanese. La vittima era al volante di un’auto Lancia Y che, per cause in corso di accertamento, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, ha sbandato, andando a sbattere frontalmente contro un muro di cinta in tufo. Indaga la polizia locale.

Nel Siracusano, a Lentini, ha perso la vita un 27enne che si trovava a bordo di una moto che si è scontrato con un auto tra via Mercadante e via Macello. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi, hanno interrogato alcune persone e posto sotto sequestro i mezzi.