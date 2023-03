Al Policlinico di Palermo salute orale per 150 bambini con disturbo dello spettro autistico

Nella ricorrenza della giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo che si celebra il prossimo 2 aprile, il progetto di salute orale “Blue Dentistry”, realizzato al Policlinico “Paolo Giaccone” per i bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD, Autism Spectrum Disorders), celebra i suoi primi due anni di attività.

Il progetto, che si svolge nell’ambito delle attività cliniche della “Scuola di Specializzazione in Odontoiatria pediatrica” diretta dalla Professoressa Giovanna Giuliana e del “Programma di Diagnosi e Trattamento delle Patologie orali in Età evolutiva”, ha l’obiettivo di fornire assistenza odontoiatrica ai bambini con ADS e di formare specialisti in grado di offrire cure adeguate senza un eccessivo o inappropriato ricorso all’anestesia generale.

Attualmente l’ambulatorio dell’Azienda ospedaliera universitaria, unico riferimento pubblico e ospedaliero per l’utenza di pazienti da 0 a 14 anni della Sicilia occidentale, ha in trattamento circa 150 bambini con ADS. “L’approccio comportamentale ai bambini con spettro autistico – spiega la professoressa Giuliana – viene effettuato avvalendosi di tecniche mirate e del supporto di figure professionali come il terapista occupazionale. Per la realizzazione del progetto ci siamo avvalsi del prezioso supporto della professoressa Rosaria Nardello, direttore della neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria”.

In Italia si stima che un bambino su 77 presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. “La salute orale di questi pazienti – continua l’odontoiatra – è spesso minata da molteplici ostacoli e fattori di rischio come una minima accoglienza da parte di odontoiatri privati non adeguatamente formati, o disposti ad operare con bambini con ADS, e una scarsa presenza di strutture convenzionate sul territorio nazionale”.