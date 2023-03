Nonno e nipotina di 9 mesi investiti a Palermo: in ospedale

Momenti di panico si sono vissuti a Palermo, in via Serradifalco, poco prima dell’incrocio con via Lulli. Un uomo di circa 60 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. La vittima dell’incidente, un uomo di nazionalità cinese che gestisce un negozio di casalinghi nella zona, aveva in braccio la nipotina di appena 9 mesi al momento dell’impatto con l’auto, una Fiat Brava guidata da un anziano signore.

L’incidente è stato drammatico: il commerciante è finito sul cofano della macchina, mentre la neonata è caduta sull’asfalto sbattendo la testa. Fortunatamente, la piccola è stata messa in sicurezza e soccorsa dai passanti, che hanno immediatamente chiamato il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza.

Sia il nonno che la nipotina sono stati trasportati al Pronto soccorso di Villa Sofia. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita, ma la piccola ha riportato un evidente ematoma nella parte posteriore della testa, mentre il nonno è ancora in fase di accertamenti.

Sul luogo dell’incidente si è recata l’infortunistica della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’investimento dell’uomo di nazionalità cinese e della sua nipotina.