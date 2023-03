Rubavano tabacchi ma anche Gratta e Vinci. I vincenti venivano anche riscossi. È caccia ai complici a Misilmeri dove i Carabinieri hanno arrestato un palermitano che avrebbe fatto parte di una banda che si era specializzata in furti ai tabacchini.

Questa mattina è scattata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del riesame di Termini Imerese, per furto aggravato continuato in concorso nei confronti di un 35enne Palermitano. Ad eseguire l’arresto i Carabinieri della Compagnia di Misilmeri.

L’arresto è scaturito dalle indagini avviate ad agosto nei confronti di una banda dedita ai furti in danno di attività commerciali ubicate all’interno delle aree di servizio della provincia Palermitana. Le immagini delle videocamere piazzate nella stazione di servizio hanno permesso di risalire all’autore del colpo.

La banda distruggeva le vetrine oppure forzava porte e finestre per entrare nelle tabaccherie. Poi si impossessava di tabacchi e Gratta e Vinci che, in caso di vincita, venivano puntualmente riscossi. Sono in corso ulteriori indagini allo scopo di risalire all’identificazione degli altri componenti della banda.